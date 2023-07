Sinead O'Connor a murit la 56 de ani. Cantareata s-a stins la 18 luni dupa ce fiul ei s-a sinucis.Sinead O'Connor, legendara cantareata cunoscuta pentru piesa scrisa de Prince - Nothing Compares 2 U - a murit noaptea trecuta, la varsta de 56 de ani. Deocamdata, insa, nu este clar in ce circumstante a intervenit decesul ei.Informatia a fost confirmata de familia artistei, printr-un comunicat oficial, conform BBC, potrivit Digi24.Moartea artistei vine la un an si jumatate dupa ce fiul ei, ... citeste toata stirea