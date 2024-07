"Captiv intre lumi", la Casa Regelui

Casa din Viscri a Regelui Charles III anunta deschiderea expozitiei temporare "Captiv intre lumi" a personalitatii interbelice George Matei Cantacuzino (1899-1960). O selectie de peste 30 de lucrari, in ulei si acuarela, sunt expuse in sura transformata in galerie de arta a proprietatii traditionale sasesti pana la data de 31 august 2024."George Matei Cantacuzino este o personalitate situata sub semnul excelentei: creator de arhitectura, ganditor de o rara profunzime, scriitor cu o expresie ... citește toată știrea