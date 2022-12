Un accident in care au fost implicate 7 masini a avut loc in aceasta dimineata pe podul de la Darste.In carambol a fost prinsa si o masina de la Seviciul de Ambulanta. Circulatia a fost paralizata in zona. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD.Cauza accidentului a fost poleiul. Martorii spun ca, la momentul producerii accidentului, era "sticla" pe jos.UPDATEDN1, ... citeste toata stirea