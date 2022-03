In contextul in care starea de alerta nu a mai fost prelungita, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat marti o hotarare privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19.Astfel, incepand de astazi, 9 martie, Romania nu va mai impune carantina cetatenilor veniti din alte tari. La intrarea in tara nu va mai fi nevoie de certificatul covid, test PCR ... citeste toata stirea