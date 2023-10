Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara au identificat in trafic o autoutilitara care transporta material lemnos fara indeplinirea conditiilor de legalitate.Astfel, luni, 16 octombrie, in jurul orei 12.00, politistii au oprit o autoutilitara, pe DN 13, in localitatea Maierus, la volanul careia se afla un barbat, de 39 de ani, din localitatea Arini. La verificarea materialeleor transportate, politistii au constatat ca aceasta transporta lemn de foc, de esenta fag, pentru care ... citeste toata stirea