Caravana "Buna ziua, Schimbare!" ajunge, in premiera, in judetul Brasov, la Vama Buzaului. Comunitatea va beneficia mai usor de servicii financiare si tehnologie

Caravana "Buna ziua, Schimbare!" stationeaza in fata Caminului Cultural din Vama Buzaului, judetul Brasov, in perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2024. Conceptul de unitate mobila, care circula intr-un camion modular, a fost dezvoltat pentru a simplifica accesul comunitatilor locale din Romania la servicii financiare si tehnologie.Caravana "Buna ziua, Schimbare!", o initiativa comuna a Bancii Comerciale Romane si Vodafone Romania, in parteneriat cu OMNIASIG Vienna Insurance Group si BCR ... citește toată știrea