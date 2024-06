Caravana Ciucas se intoarce in Brasov, la Pietrele lui Solomon, iar cerbul Cornel va invita la relaxare in natura.Ciucas continua angajamentul de brand fata de natura prin platforma "Natura curata, relaxare adevarata" si deschide noi Poieni Ciucas in 2024De la lansarea acestei initiative in 2019, Ciucas a amenajat 23 spatii de relaxare, continuand astfel sa ofere comunitatilor locuri ideale pentru relaxare in care se pot bucura de picnic in mod responsabil si totodata de frumusetea ... citește toată știrea