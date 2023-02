Caravana de screening ajunge in judetul Brasov

Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa joi, 9 februarie, in localitatea Roades, comuna Bunesti, judetul Brasov, incepand cu ora 16.00, str. Principala nr. 74.Femeile cu varsta intre 24-64 de ani sunt asteptate sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuita Babes-Papanicolaou si HPV. Acestea sunt rugate sa aiba la ele cartea de identitate."Mii de femei tinere active in familie si in societate se imbolnavesc anual de cancer de ... citeste toata stirea