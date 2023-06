Femeile cu varsta intre 24-64 de ani din Tarlungeni, Vama Buzaului, Homorod si Hoghiz isi pot face gratuit testele Babes-Papanicolaou si HPV. Asta in cadrul caravanei mobile pentru screeningul cancerului de col uterin, care ajunge in cele 4 localitatI din judetul Brasov in urmatoarele zile."Un test de 5 minute pentru 5 ani de liniste. In stadii incipiente, cancerul de col uterin NU prezinta simptome. Descoperit la timp, cancerul de col uterin poate fi tratat si vindecat cu succes, ceea ce ... citeste toata stirea