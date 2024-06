"Caravana filmului romanesc" se va afla pentru prima data in comuna Parau

In perioada 28 - 30 iunie, "Caravana filmului romanesc - Cartea si filmul" ajunge pentru prima data in Comuna Parau din judetul Brasov, cu un manunchi de filme dedicat atat celor mai mici spectatori, cat si parinilor si buniciilor lor, care vor putea fi vizionate la Parau, Venetia de Sus si Venetia de Jos.Vineri, 28 iunie, programul demareaza in forta, la Caminul Cultural Parau, de la ora 17.00, cu proiectia filmului muzical pentru copii "Maria Mirabela". Mii de copii s-au bucurat de-a lungul ... citește toată știrea