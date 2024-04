Caravana "literatiei emotionale" poposeste la "Mesota"

Proiectii de filme si atelierele de educatie socio-emotionala in opt orase din tara (printre care si Brasovul) propune proiectul cultural Literatie emotionala prin film documentar, initiat de Asociatia Bloc Zero. Intentia este ca liceenii sa-si inteleaga mai bine emotiile, spun initiatorii.La Brasov, proiectul poposeste in Colegiul "Dr. Ioan Mesota", in 19 aprilie, fiind programata proiectia de film, iar in 8 mai - atelierul de educatie socio-emotionala.Proiectul se va derula in perioada ... citește toată știrea