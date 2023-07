"Caravana Metropolis - cinema in aer liber" ajunge, saptamana viitoare la Fagaras, in Parcul Central (Piata Republicii), intre 18 - 20 iulie, si la Rasnov, in Piata Unirii, in perioada 21 - 23 iulie. Programul va include o selectie diversa de filme lansate in ultimul an, de la productii internationale de succes, premiate la festivaluri prestigioase, pana la filme romanesti. Intrarea la proiectii este libera in limita locurilor disponibile.Filmele vor putea fi vizionate de la ora 21:30. ... citeste toata stirea