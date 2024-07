Caravana Metropolis: Sase seri cu filme in aer liber, in Parcul Titulescu

Caravana Metropolis - "Cinema in aer liber" se intoarce la Brasov, intre 23 si 28 iulie, in Parcul Titulescu.Intre 23 si 28 iulie, de la 21:30, in Parcul Titulescu, iubitorii de film se vor putea bucura de un program special in cadrul caruia sunt reunite cele mai apreciate filme lansate in ultimul an, laureate sau nominalizate la festivalurile de film de la Cannes, Venetia si San Sebastian, la Berlinale, Premiile Cesar si European Film Awards.Intrarea la proiectii este libera in limita ... citește toată știrea