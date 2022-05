Caravana nZEB Roadshow ajunge, astazi, la Brasov

Caravana nZEB Roadshow poposeste in Brasov intre 4 si 7 mai 2022, in Piata Sfantul Ioan.Evenimentul va reuni experti din domeniul constructiilor si eficientei energetice, furnizori de solutii si tehnologii pentru realizarea cladirilor cu o performanta energetica ridicata, mediul academic, autoritati publice locale, dezvoltatori imobiliari, studenti, tineri, copii si publicul general timp de patru zile, in Piata Sfantul Ioan.Activitatile incluse in program ... citeste toata stirea