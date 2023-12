Caravana "Patrioti in Europa", care ii prezinta in orasele tarii pe candidatii AUR la alegerile europarlamentare, a fost intampinata la Brasov, miercuri, 29 noiembrie, dimineata, cu paine si tuica, in fata Bibliotecii Judetene George Baritiu.Cu aceasta ocazie au fost prezentati publicului brasovean si cei doi reprezentanti ai organizatiei judetene: Felicia Akkaya si ... citeste toata stirea