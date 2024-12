Caravana sarbatorilor in cartierele din Sacele

Joi, 5 decembrie, in ajunul sarbatorii de Sfantul Nicolae, in municipiul Sacele se aprind luminitele de Craciun, printr-un eveniment devenit deja traditional in oras: "Caravana sarbatorilor de iarna".Potrivit anuntului Primariei Sacele, ca in ultimii ani, Caravana va trece pe la brazii de Craciun din cartierele sacelene. Astfel, caravana va ajunge la ora 17.00 in parcul Eminescu ... citește toată știrea