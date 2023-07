Caravana SMURD ,,Fii pregatit" si Centrul Mobil pentru raspuns in situatii de urgenta vor ajunge la Brasov, marti, 4 iulie 2023, in parcarea Coresi Shopping Resort, incepand cu ora 10.00.Daca ti-ai dorit intotdeauna sa inveti cum sa-ti ajuti semenii, acum este momentul!Fiecare cetatean ar trebui sa fie constient ca are nevoie de o minima pregatire pentru a face fata unor dezastre care pot aparea oricand. O persoana instruita va sti cum sa se protejeze pe sine, sa-si apere familia, dar si ... citeste toata stirea