In zilele de 5, 11, 12, 13 si 14 septembrie, intre orele 10:00 - 18:00, Caravana SMURD "Fii Pregatit!" si Centrul Mobil pentru raspuns in situatii de urgenta vor fi din nou aproape de comunitatile brasovene. Pe 5 septembrie se va afla la Brasov (Aleea Tiberiu Brediceanu), pe 11 si 12 septembrie in zona centrala din Fagaras, pe 13 septembrie pe strada Republicii din Rupea, iar pe 14 septembrie la Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Ghimbav.Aceste centre mobile pot fi folosite pentru a ... citeste toata stirea