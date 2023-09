Ce trebuie sa facem ca sa salvam viata unei persoane care se afla in stop cardiorespirator? Ce avem de facut in cazul unui incendiu? Cum ne comportam in caz de cutremur? Sunt intrebari pe care, poate, nu ni le adresam decat atunci cand ar putea fi prea tarziu.Caravana SMURD, ajunsa la Brasov, a raspuns acestor intrebari si i-a pregatit pe cei care au ajuns marti, 5 septembrie, pe Aleea Tiberiu Brediceanu, sub Tampa, sa reactioneze corect atunci cand sunt pusi in fata unei situatii de urgenta. ... citeste toata stirea