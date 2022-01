Cardiologul Sorin Balos ramane in arest. A 4-a luna, in subsolul IPJ

Chirurgul brasovean Sorin Balos ramane in arest preventiv, asa cum s-a aflat inca din luna noiembrie a anului trecut. Medicul a fost prins in flagrant de politisti in timp ce lua mita, dupa ce un apartinator al unei paciente i-a semnalat pe o retea sociala politistului Marian Godina ca Balos a cerut o suma importanta de bani pentru o operatie.Initial, la data de 20 ianuarie, Tribunalul Brasov hotarase ca medicul sa fie cercetat in continuare in arest la domiciliu, insa Curtea de Apel Brasov a ... citeste toata stirea