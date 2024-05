Cardul de sanatate se muta pe telefon

Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca sistemul cardului national de sanatate urmeaza sa fie refacut, deoarece este invechit tehnic. Mai mult, cardul va fi disponibil inclusiv in format electronic, pe telefon, la fel ca un card bancar."Sistemul cardului de sanatate urmeaza sa fie refacut cap coada. Va fi inclusiv intr-un wallet in format electronic. Sistemul a fost facut cu o tehnologie foarte veche, in urma cu 16 ani. Nu ai cum sa ti se dubleze numarul de beneficiari, sa ai noi ... citește toată știrea