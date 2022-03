Cardurile de sanatate sunt valabile inca 7 ani

Cardurile de sanatate valabile pana in 2021 vor putea fi folosite inca 7 ani. A decis Guvernul inca din vara anului 2020, dar valabilitatea acestora nu a fost prelingita in starea de alerta. Astfel, cardurile de sanatate vor putea fi folosite si dupa data de 8 martie, rescrierea acestora facandu-se automat, atunci cand titularul cardului respectiv merge la medic. "Termenul de valabilitate al acestor carduri nationale este de 7 ani de la data rescrierii certificatului", scrie in HG nr. 483/2020. ... citeste toata stirea