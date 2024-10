Cardurile pentru alimente vor fi incarcate cu o noua transa, in luna octombrie

Cardurile pentru alimente vor fi incarcate cu o noua transa de 250 de lei, in luna octombrie.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, anunta ca, cardurile pentru alimente vor fi incarcate cu o noua transa de 250 de lei, in luna octombrie 2024.Astfel, peste 2,6 milioane de romani vor beneficia in luna octombrie de o noua transa de 250 lei pentru cumpararea de alimente, incarcarea cardurilor incepand din data de 15 octombrie 2024.Incarcarea cardurilor pentru alimente (tichete sociale) cu ... citește toată știrea