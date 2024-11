Cardurile sociale se vor alimenta pentru ultima oara in acest an

Pensionarii, persoanele cu handicap sI beneficiarii de venit minim garantat au de primit, in 2024, 6 transe de cate 250 de lei pe cardul de alimente sau voucherul de alimente. Pana in prezent au fost virate 5 transe, iar a sasea ar urma sa fie platita in decembrie.Potrivit Legii, cei 250 de lei ar trebui virati in perioada 14 ... citește toată știrea