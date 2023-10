O noua transa in valoare de 250 de lei va fi incarcata pe cardurile sociale oferite prin programul "Sprijin pentru Romania".Romanii care beneficiaza de ajutor din partea Guvernului, prin programul "Sprijin pentru Romania", vor primi o noua transa de bani pentru alimente, pe cardurile sociale, in luna octombrie.Potrivit Ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca a cincea transa de ajutor urmeaza sa ajunga la cei peste 2,5 milioane de romani in jurul ... citeste toata stirea