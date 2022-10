Cardurile sociale vor fi incarcate din nou cu 250 de lei, la sfarsitul lunii

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca beneficiarii voucherelor sociale vor primi a treia transa de bani la sfarsitul lunii, in valoare nominala de 250 de lei."Urmatoarea transa are loc, plata, in ultima saptamana din luna octombrie, avem banii necesari, nu exista probleme si vom alimenta cardurile pentru transa a treia", a declarat Marcel Bolos la Parlament, unde a fost audiat de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor.De asemenea, ... citeste toata stirea