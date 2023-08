Luna august este cea mai insorita si, uneori, cea mai calda luna de vara, inclusiv in zonele montane, temperatura maxima absoluta a lunii inregistrata in Romania fiind de 44,5 grade Celsius, iar cea minima de 7 grade grade, conform caracterizarii climatice a acestei luni, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), relateaza Agerpres.In Capitala, recordul de temperatura din august este de 41,5 grade, in timp ce minima absoluta de 5,2 grade Celsius."Caracteristicile climatice ... citeste toata stirea