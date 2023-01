Care au fost temperaturile maxima absoluta si minima, in luna ianuarie?

Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 - 20 de grade Celsius, potrivit caracterizarii climatice a primei luni din an, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), informeaza Agerpres.Temperatura maxima absoluta a lunii ... citeste toata stirea