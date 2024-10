Care este cea mai mare amenda de circulatie din Romania si ce risti daca nu o platesti

Codul Rutier prevede doua tipuri principale de sanctiuni.Pe de-o parte, soferii care comit abateri minore sau moderate risca amenda contraventionala. Si, in unele situatii, se poate dispune suspendarea temporara a permisului auto. Pe de alta parte, abaterile grave sunt considerate infractiuni si sanctionate penal. In unele cazuri se poate ajunge inclusiv la retragerea dreptului de a mai conduce.Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate de politisti sau de agentii de la Politia Locala. In ... citește toată știrea