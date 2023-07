Punerea in functiune a Aeroportului International Brasov - Ghimbav (AIBG) nu inseamna ca lucrurile s-au finalizat. Reprezentantii AIBG deja gandesc urmatoarele etape pentru dezvoltarea acestui obiectiv economic de importanta strategica."Pasul urmator este de a avea o companie cu baza la Brasov. Cu o aeronava, acum, se pot face cam 5 destinatii saptamanal, cu 2-3 frecvente. In momentul in care ai ajuns sa ai 5 destinatii, vine compania si isi face baza la tine. Avem trei locuri de parcare, ... citeste toata stirea