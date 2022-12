Care este programul marilor magazine, inainte si de Craciun

Marile lanturi de magazine vor fi deschise pana in Ajunul Craciunului, dupa un program special, atfel incat cei care au lasat cumparaturile pe ultima suta de metri trebuie sa stie ca pot bifa lucrurile de pe liste si in 24 decembrie.Toate unitatile vor fi inchise in prima zi de Craciun, unele raman inchise si a doua zi de Craciun.Carrefour/ Carrefour Market/Carrefour Express:23 decembrie: 7.00/8.00 - 22.00/ 23.0024 decembrie: 7.00 - 18.00/19.0025 decembrie inchis26 decembrie: 7.00 - ... citeste toata stirea