Rectorul reales al Universitatii Transilvania din Brasov, Ioan Abrudan, sustine ca principalul lui obiectiv pentru un nou mandat este acela de a duce Universitatea in top 5 din Romania. Ales in urma cu 12 ani pentru prima data in functia de rector, Abrudan a fost reales rector miercuri, 31 ianuarie, pentru un al 4-lea mandat."Oamenii de calitate nu poti sa-i ai in Universitate decat cu bani""Tot proiectul meu de management se subscrie unui obiectiv clar: acela de a ajunge in top 5 ... citeste toata stirea