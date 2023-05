Ministerul Sanatatii informeaza ca, in perioada 15 - 21 mai, au fost inregistrate 2.379 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 708 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa infectarea anterioara. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 123 persoane au fost reconfirmate pozitiv. In ultima saptamana, au fost efectuate 6.028 de teste RT-PCR si 46. ... citeste toata stirea