Misiunea departamentului de Relatii Publice (PR) consta in crearea unei imagini pozitive a companiei. Aceasta industrie este adesea confundata cu marketingul si publicitatea, desi sunt trei directii diferite, dar interdependente. Deoarece cel mai dificil obiectiv in afaceri nu este crearea produsului, ci vanzarea acestuia, munca in PR afecteaza indirect si pe termen lung profitul companiei.Ce face un PR manager?In cadrul managementului de PR se pot identifica urmatoarele tipuri de ... citeste toata stirea