Care sunt cele 10 cauze din acest an din cadrul Brasov Heroes?

Organizatorii Brasov Heroes au anuntat startul celei de a IX-a editii.Un eveniment in care membrii comunitatii brasovene ii ajuta pe cei mai putin norocosi dintre ei, fie prin donatii, fie alergand.Cand? In data de 4 septembrie, in cursa cu obstacole, pentru a sustine una dintre cele 10 cauze.Brasov Heroes este cursa cu obstacole a comunitatii care transforma alergatorii in donatori ai proiectelor relevante din domeniile social, educatie si protectia animalelor, un eveniment organizat de ... citeste toata stirea