Care sunt cele mai scumpe si cele mai accesibile restaurante cu stele Michelin

Un nou studiu a constatat ca multe dintre cele mai scumpe restaurante cu stele Michelin din intreaga lume se afla in Europa, dar exista si optiuni accesibile pe continent. De la lansarea sa in urma cu 124 de ani in Franta, Ghidul Michelin a ramas cel mai prestigios sistem de clasificare a restaurantelor din lume. Incepand cu 2024, acesta cuprinde peste 3.500 de restaurante din peste 40 de tari si teritorii din intreaga lume, scrie Euronews.com.Un nou studiu realizat de revista internationala ... citește toată știrea