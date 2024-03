Care sunt locurile de munca in care Romania are mai multe femei decat barbati

Principalele ocupatii in care domina femeile pe piata muncii in Romania sunt cele din vanzari, educatie si sanatate, arata datele Institutului National de Statistica, publicate cu prilejul zilei de 8 Martie.Mai precis, conform recensamantului din 2021, in Romania erau la acel moment peste 323.000 de vanzatoare in magazine (fata de 141.000 ... citește toată știrea