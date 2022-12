Care vor fi cele mai bine platite joburi in 2023?

Joburile din IT vor ramane si in 2023 cele mai bine platite locuri de munca, salariul mediu in acest domeniu fiind de 6.000 de lei net in Romania.In topul domeniilor privind cele mai cautate joburi pentru 2023, acestea se vor mentine asemanatoare cu cele din 2022: retailul, serviciile, industria de call center / BPO si telecom vor domina clasamentul, sunt de parere reprezentantii celor doua platforme de joburi eJobs si BestJobs."Joburile din IT sunt cel mai bine platite si vor ramane in ... citeste toata stirea