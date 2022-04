Carierei, noul "vad" pentru imobiliari: Blocuri-turn cu 14 etaje la suprafata si alte 3 in subteran

Zona Bartolomeu din Brasov a inceput sa fie vizata pentru noi dezvoltari imobiliare. Daca pe strada Lanii au inceput sa se faca proiecte pentru amenajarea unor blocuri cu 11 niveluri, de o noua dezvoltare imobiliara de blocuri este vizata si strada Carierei. Astfel, un dezvoltator testeaza piata pentru edifica imobile cu 14 niveluri pe un teren de pe aceasta strada. In plus, blocurile ar urma sa aiba alte trei niveluri in subteran, pentru a rezolva si necesarul de parcari. In total, ar fi vorba ... citeste toata stirea