Carmina Giurgiu, povestea unei balerine - "Baletul clasic va ramane sufletul meu, eu acolo sunt, cu poante si cu tot visul meu"

Sunt oameni care apar in drumul tau cu un rost, cu un scop, pe care il vei afla la momentul potrivit, sunt oameni care pur si simplu apar ca sa iti arate cata determinare si cata perseverenta pot avea. Un astfel de om este o fiinta in aparenta firava, diafana dar cu o putere de necuprins.Pe Carmina am intalnit-o prin intermediul unei pisicute, in urma cu multi ani, drumurile noastre s-au tot intersectat, am comunicat, am participat la strangeri de fonduri pentru salvarea animalutelor, am ... citeste toata stirea