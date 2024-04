Carnatul de Plescoi a ajuns vedeta in Franta de Ziua Pacalelilor

De Ziua Pacalelilor, Ambasada Frantei in Romania anunta ca a inscris in patrimoniul gastronomic "carnatul de Plechequoi", dupa infratirea dintre orasele Buzau si Plechequoi-sur-Loire, scrie News.ro."Ambasada Frantei in Romania saluta infratirea intre Buzau si Plechequoi-sur-Loire, care a permis Frantei sa inscrie in patrimoniul sau gastronomic un nou produs de inalta calitate, *carnatul de Plechequoi*, care este vedeta unei campanii publicitare lansate in intreaga Europa. Multumim prietenilor ... citește toată știrea