Carrefour vrea sa deschida un magazin in Piata Sfatului

Carrefour vrea sa isi continue expansiunea la Brasov prin deschiderea de noi magazine mici, de proximitate. Una dintre locatiile vizate este si Piata Sfatului, iar retailer-ul a solicitat Primariei Brasov un certificat de urbanism pentru amplasarea de insemne publicitare pe spatiul comercial de la nr. 5. In aceasta locatie, in ultimii ani, au functionat restaurante, dar intrecut a fost si un magazin. Un magazin de tip Carrefour Express functioneaza in ... citește toată știrea