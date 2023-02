Cartea... din frigider, de la Rasnov

Doua frigidere vechi, pictate de catre copiii de la Clubul Copiilor Rasnov-Zarnesti, au fost transformate in biblioteci pentru comunitate, la Rasnov. Initiativa transformta in realitate a fost inclusa in Harta Verde Rasnov - harta initiativelor sustenabile din comunitate, realizata de cei de la Centrul Europe Direct.FrigoBiblioteca 1 se gaseste in curtea Clubului Copiilor Rasnov-Zarnesti, unde este mereu la indemana copiilor care vin la activitati, parintilor si publicului larg. ... citeste toata stirea