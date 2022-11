Cartela pentru energie: cu ea te duci la posta, in 2023

Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos, a explicat mecanismul prin care romanii vor putea accesa sprijinul pentru energie ce va fi populatiei vulnerabile, in 2023.Sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tiparit si distribuit de catre Posta Romana, prin care se confera titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru- energie electrica;- energie termica in sistem centralizat;- gaze;- butelie;- lemne pentru foc;- pacura;- peleti si alte materiale de incalzire."Am ... citeste toata stirea