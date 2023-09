Cartfest, evenimentul de muzica, treatru, carte si arte stradale, revine dupa 3 ani la Cristian, judetul Brasov.Asociatia C'Art Fest va invita la cartfest, editia simbol, ce va avea loc in perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2023.Programul Cartfest include patru sectiuni principale: muzica, treatru, carte si arte stradale.Dar si proiectii de filme in aer liber, conferinte si dezbateri, ateliere creative pentru copii, hore ad-hoc in ploaie si podcast-uri ascultate in iarba, pe pufi.}n ... citeste toata stirea