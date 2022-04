Carti de colorat pentru copiii refugiati din Ucraina. Directorul Bibliotecii Brasov: "Poate unii vor ramane aici"

Biblioteca Judeteana Brasov a decis sa stranga jucarii si carti pe care sa le doneze copiilor refugiati din Ucraina. Directorul Daniel Nazare spune ca acestia se vor lega de Brasov si poate ca uii chiar vor decide sa ramana aici In Saptamana Mare, Biblioteca Judeteana Brasov deruleaza o actiune umanitara in folosul copiilor ucraineni care s-au refugiat in orasul nostru. Chiar in ziua de Paste se vor implini doua luni de la declansarea invaziei Rusiei in Ucraina, astfel ca unii dintre micuti se ... citeste toata stirea