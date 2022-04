Cartiere noi, gradinite noi

Primaria Brasov a inceput demersurile in vederea amenajarii a doua noi gradinite in zonele care s-au dezvoltat din punct de vedere imobiliar, in ultimii ani, dupa ce a primit drept donatie terenurile aferente de la companiile care au amenajat noi ansambluri rezidentiale.Una dintre noile unitati prescolare ar urma sa fie amenajat, in noua zona rezidentiala Tractorul, pe strada 1 Decembrie 1918, iar in vederea autorizarii proiectului a fost emis un nou certificat de urbanism. Initial, ... citeste toata stirea