Cartierul Schei, izolat de doua incendii

Un incendiu a avut loc miercuri, 28 decembrie, in cursul diminetii, in cartierul brasovean Schei, iar interventia pompierilor a dus la blocarea traficului in aceasta zona a orasului. Flacarile au izbucnit la o casa de pe strada Constantin Brancoveanu, al carei acoperis a ars pe o suprafata de 200 de metri patrati. Pompierii spun ca a existat pericolul extinderii flacarilor si la cladirile din jur, insa au reusit sa stinga flacarile inainte ca acestea sa se extinda si la alte constructii.