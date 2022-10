Cartierul "Tricotaje", la dezbatere publica

Compania PKC Real Estate, care a achizitionat in 2016 majoritatea activelor fostei companii de tricotaje Iason SA Brasov (cunoscuta si ca "Tricotaje"), vrea sa demareze proiectul de amenajare a unui ansamblu rezidential in locul fostei fabrici de pe strada Avram Iancu. In prezent, a fost lansat in dezbatere Planul Urbanistic de Detaliu pentru acest proiect, tinand cont ca au aparut unele modificari fata de proiectul initial.Potrivit anuntul de dezbatere, lucrarea consta in reorganizare ... citeste toata stirea