"Cartita" 2: Politistul ramane in arestul IPJ

Politistul prins ca divulga detalii din anchetele DNA catre cei vizati de procurori ramane in arest preventiv. Judecatorii Curtii de Apel Brasov au respins cererea formulata de Dorin Rotaru, astfel ca ofiterul va trebui sa stea cel putin 30 de zile in arest preventiv, pe durata procesului."Respinge contestatia formulata de inculpatul Rotaru Dorin impotriva incheierii nr.53/UP/19.05.2022 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov in dosarul penal nr. ... citeste toata stirea